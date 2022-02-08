В Москве состоялся концерт в честь Гара Гараева

В Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ прошел концерт трио-коллектива Legend of Fire (Легенда об огне) под названием "Тропою музыки", посвященный 104-летию видного представителя азербайджанской культуры, выдающегося композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева (1918-1982), сообщила Trend солистка коллектива, член Союза писателей Азербайджана, поэтесса, пианистка Захра Бадалбейли, передает Day.Az.

В состав трио также вошли - заслуженная артистка Азербайджана, скрипачка Джейла Сеидова и солист оркестра Министерства обороны Азербайджана, педагог Национальной Консерватории, тарист Арслан Новрасли.

В программе прозвучали произведения классиков Гара Гараева, Дмитрия Шостаковича, Арифа Меликова, Фикрета Амирова. Васифа Адыгезалова, Ниязи и других композиторов.

"Наш новый коллектив готовит много интересных композиций для почитателей как классической музыки, так и любителей экспериментальных проектов и музыкального синтеза", - отметила Захра Бадалбейли.

В рамках концертной программы были представлены фото и литература о жизни и деятельности Гара Гараева.

Legend of Fire также представил свой первый видеоклип на произведение Фикрета Амирова "Танец Любви", приуроченное 100-летию великого композитора.