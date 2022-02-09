Интерес к азербайджанскому кино в мире возрастает

Ретроспектива азербайджанского кино в Москве, бесспорно, сыграет роль в информировании российских кинозрителей о нашем кинематографе. Об этом сказал Trend из Москвы заслуженный деятель искусств, киновед, кинорежиссер Аяз Салаев, передает Day.Az.

"Подобные мероприятия нужны и должны проводиться. Программа ретроспективы интересная - это киноклассика и новые азербайджанские фильмы. Среди вошедших в программу кинолент есть и моя работа - фильм "Летучая мышь" (Yarasa). Показ состоится 10 февраля, также в этот день будет продемонстрирован фильм Вагифа Мустафаева "Всё к лучшему"", - отметил Салаев.

По словам заслуженного деятеля искусств, интерес к азербайджанскому кино возрастает, и это повышает чувство ответственности у отечественных кинематографистов.

Показы в Москве будут сопровождаться встречами с режиссерами и вступительным словом киноведов и кинокритиков, среди которых будет и Аяз Салаев.

Отметим, что в московском кинотеатре "Иллюзион" с 7 по 15 февраля проходит ретроспектива кино Азербайджана.

В программу вошло около 20 фильмов - это комедии, триллеры, сказки, детективы, киноповести, любовные истории, социальные драмы и сюрреалистические притчи. Кинокартины охватывает период с 1935 года до наших дней.

В программу ретроспективы вошли следующие фильмы - "Буйная ватага", "У самого синего моря", "Волшебный халат", "На дальних берегах", "Чужое время", "Летучая мышь", "Всё к лучшему", "В этом южном городе", "Хлеб поровну", "Я помню тебя, учитель", "Допрос", "Чёртик под лобовым стеклом", "Семь дней после убийства", "Дочь рыбака", "От смерти до смерти", "Соль, перец по вкусу", "К вечеру" и "Внутренний остров".

Больше половины фильмов будут демонстрироваться с пленки 35 мм из архива Госфильмофонда России, цифровые копии предоставлены Госфильмофондом Азербайджана.