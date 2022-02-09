https://news.day.az/culture/1434079.html В Азербайджане скончался известный художник - ФОТО
В Азербайджане скончался известный художник - ФОТО
Мастер миниатюр, заслуженный художник Азербайджана Фахраддин Али скончался в возрасте 84 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил искусствовед Зиядхан Алиев.
Отметим, Фахраддин Али родился в 1938 году в Зангезурском махале. В 1958 году поступил в Бакинскую художественную школу, а после окончания военной службы - в Художественный институт.
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