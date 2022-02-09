Минкульт надеется на мониторинг ЮНЕСКО культурного наследия Азербайджана в Армении

Министерство культуры Азербайджанской Республики приветствует достигнутую договоренность о направлении миссии ЮНЕСКО в Армению и Азербайджан в ближайшее время.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве культуры.

"Как известно, на территории Армении имеются образцы богатого историко-культурного и религиозного наследия азербайджанцев, проживавших в Армении на протяжении веков. По статистическим данным, приведенным еще в 1869 году в документе "Кавказский календарь на 1870 год", изданном губернаторством Кавказской России, только в Иреванской губернии было 269 мечетей. Кроме мечетей, в этот список также входят дворец хана в Иреване, стены Иреванской крепости, многочисленные бани, караван-сараи, гробницы, кладбища и т.д., существовавшие на территории современной Армении.

Надеемся, что предстоящая миссия ЮНЕСКО будет важна с точки зрения детального изучения, мониторинга и документирования наследия, принадлежащего азербайджанскому народу на территории Армении", - говорится в сообщении.