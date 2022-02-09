В Баку прошла презентация книги о Таире Салахове

В Бакинском книжном центре состоялась презентация книги публициста, музыковеда, педагога, члена Союза композиторов и Союза журналистов Азербайджана Раи Аббасовой "Диалог", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Книга была издана в декабре 2020 года и стала результатом продолжительного творческого общения выдающегося художника современности Таира Салахова с Раей Аббасовой. В результате их творческого тандема появилось уникальное издание, в котором об истории жизни и творчества прославленного мастера кисти мы узнаем из первых уст. К сожалению, эта книга стала последней при жизни великого мастера...

Книга была издана по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой и при поддержке Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер". Книга "Диалог" была ранее презентована в Москве, в октябре 2021 года в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ, с участием видных государственных и общественных деятелей, представителей культуры и науки. Вечер, посвященный памяти народного художника СССР, Азербайджана и России, лауреата государственных наград, всемирно известного живописец Таира Салахова (29.11. 1928 - 21.05.2021), где были также представлены картины мастера кисти, вызвал большой интерес общественности.

Этот вечер в Баку посетили известные деятели культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, среди которых были председатель Союза писателей, народный писатель Анар Рзаев, председатель правления Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный архитектор Эльбай Гасымзаде, директор Международного центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов, народный художник Ариф Гусейнов, директор Музейного центра "Ичеришехер" Амина Меликова, директор Дома-музея Таира Салахова Саадат Мирзоева, уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева, директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева и другие. Вечер также посетила известная художница, дочь Таира Салахова Алагез Салахова. Ведущей мероприятия была заслуженная артистка, телеведущая Наргиз Джалилова.

Выступившие рассказали о жизни и творчестве прославленного художника Таира Салахова, поделились воспоминаниями, подчеркнув его высокие человеческие качества, смелость и патриотизм, любовь к родной земле, отметили, что он очень многое сделал для продвижения молодых художников. Таир Салахов - человек-эпоха, художник, масштабный талант которого безоговорочно признан на широком мировом пространстве. С именем этого прославленного художника связано появление в живописном искусстве нового для своего времени направления - суровый стиль, вместе с которым в художественную практику вошли новые темы и образы.Работы мастера кисти хранятся в лучших музеях мира и частных коллекциях. Будучи искусным театральным художником, он также создавал яркие декорации для сценических произведений, его работы воплощены в коврах. Произведения мастера кисти входят в Золотой фонд мирового искусства и внесли значительный вклад в азербайджанскую культуру. Это был великий художник, человек невероятной внешней и внутренней красоты, невероятной мудрости, но при этом скромный и деликатный человек.

В книге повествуется о жизни и творчестве, пути становления и всемирном признании выдающегося мастера современности. В резюме к "Диалогу" председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев отмечает: "Живописцы обычно скупы на слова. Свои чувства и мысли, любовь и боль, радости и тревоги они выражают кистями и красками. Журналисту, музыковеду, публицисту Рае Аббасовой удалось "разговорить" немногословного Таира Салахова - нашего великого художника без всяких оговорок. В беседах с Раей Аббасовой Таир Салахов делится самым сокровенным. Это как бы исповедь наедине с самим собой".

"Творчество Таира Теймуровича на протяжении многих десятилетий - объект бесчисленного количества как научных исследований, так и публикаций, адресованных широкой аудитории читателей. Мое знакомство с Таиром Теймуровичем началось достаточно давно. В начале 2000-х я брала у него первое интервью. Позже мы встречались неоднократно. И когда мне предложили к 90-летию Таира Теймуровича поработать над книгой, я согласилась с большим удовольствием. Мне показалось, что лучше сделать ее в форме диалога, чтобы был слышен голос Таира Теймуровича... После этого общения я, хоть и взрослый человек, обогатилась мудростью, умом, знаниями, умением обобщать. Это все было совершенно потрясающе. Теперь, прежде чем что-то сделать, я иногда думаю, как бы отреагировал на это Таир Салахов. Это очень ценно для меня! Это правила жизни благородного, умного, глубоко порядочного, высоко интеллектуального человека. А книга - память о нем. В ней каждая строчка, каждое предложение, каждая буква - голос Великого Мастера", - говорит Рая Аббасова.

Объемная по своему формату, содержанию, представленным фотоматериалам и репродукциям, книга охватывает большой промежуток времени, повествует о непростом ХХ веке и новых веяниях текущего столетия. Мастер кисти на страницах "Диалога" искренне делится своим мнением, восприятием творчества современников, с которыми был знаком или тесно сотрудничал на протяжении всей своей жизни, чьи произведения были им замечены или повлияли на его творчество. На протяжении всего повествования мы соприкасаемся с творчеством Таира Салахова, узнаем об истории созданных им картин. Художник доверительно рассказывает интервьюеру о таких моментах своей жизни, о которых он по природной скромности и врожденному благородству не любит особо распространяться. А имена, фигурирующие в книге, поистине исторические. Люди, события, творчество, встречи и расставания, преданность и предательство, преследование и поддержка с риском для собственной жизни и свободы - жизненные испытания Таира Салахова, этот непростой путь шаг за шагом раскрывается на страницах книги "Диалог", помогая понять, с одной стороны, "суровость" творчества, с другой - необычайный оптимизм жизненной позиции Таира Салахова.