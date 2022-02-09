В Международном центре мугама пройдет благотворительный концерт
В рамках проекта "Вечера вокальной музыки" Международного центра мугама 10 марта состоится концерт заслуженной артистки Азербайджана, солистки Государственного академического театра оперы и балета Афаг Аббасовой и известной пианистки, лауреата международных конкурсов Саиды Тагизаде, сообщили Day.Az в Центре.
Афаг Аббасова и Саида Тагизаде подготовили для слушателей интересную и разнообразную программу.
Средства, вырученные от продажи билетов на концерт, будут перечислены в Фонд "Yaşat".
Отметим, что реализуемые Международным центром мугама проекты "Вечера вокальной музыки", "Вечера мугама", "Вечера ашугской музыки" и другие служат пропаганде азербайджанского музыкального наследия.
Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре