Сегодня день рождения народного артиста Азербайджана Александра Шаровского

Сегодня, 10 февраля, свой день рождения отмечает главный режиссер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, народный артист Александр Шаровский, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Родился Александр Шаровский 10 февраля 1948 года в Баку. В школе занимался в драматическом кружке. С 1967 года - актёр Азербайджанского государственного театра юного зрителя. В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна Александр Шаровский служит с 1974 года. С 1991 года работал в качестве режиссера-постановщика, главным режиссёром назначен в марте 1993 года.

Говорят, талантливый человек талантлив во всем, это относится и к Шаровскому. Он прекрасный актер, запомнившийся поклонникам театрального искуство по ярким ролям, однако уже более 30 лет его деятельность ассоциируется с успешными театральными постановками в качестве режиссера:

"Я пошел в режиссеры, потому что меня не устраивали многие режиссеры, с которыми я работал. Я много играл и мне было любопытно ощутить на себе тягу делания живых картинок на сцене. Я этим и занялся. Но этот переход редко получается удачным. Как правило, артисты, которые начинают заниматься режиссурой, часто сталкиваются с провалом. Человек, который никогда не играл, а сразу стал режиссером, не может стать артистом, потому что он не ел этого хлеба. Чтобы стать актером, надо много лет есть этот "черный хлеб" - с первых шагов до главных ролей. Поэтому наоборот не бывает", - сказал как-то в интервью народный артист"

Александр Шаровский всегда в работе, всегда полон идей, всегда открыт для общения. В общении с ним создается впечатление, что он счастлив тому, как сложилась его судьба:

"В интервью меня часто спрашивают: " Счастлив ли я?" На что я отвечаю, что у меня есть любимая работа, любимый сын и шесть замечательных внуков, есть любимая жена (прим. авт. - народная артистка Азербайджана Наталья Шаровская), друзья, мои зрители, у меня есть - театр. В детстве в каждом из нас живет артист, во мне он остался до сих пор. Мои сверстники мечтали быть летчиками, космонавтами, в крайнем случае завмагами, а я мечтал стать футболистом, играть в команде "Нефтчи", но судьба распорядилась иначе, и я ею доволен".

Как и у каждого человека, у Александр Шаровский есть свои правила жизни, своя философия:

"Не делать людям плохого, пытаться понимать и уметь слышать, а не слушать людей. Естественно, что я желаю счастья и здоровья своей семье. Но это - не философия, а лишь желание человека. Хочу чтобы на улицах моей страны было всегда мирно и празднично, как сегодня..."