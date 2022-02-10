В Азербайджане объявлен конкурс пьес, посвященный "Году города Шуша"

Министерство культуры Азербайджана объявило конкурс пьес, посвященный "Году города Шуша".

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на министерство.

Как отмечается, автор произведения, которое победит в конкурсе, будет награжден денежным призом в размере 2000 манатов, а пьеса будет поставлена в театре за госсчсет.

Работы принимаются до 1 сентября. Возрастных ограничений для участия в конкурсе нет.

Каждый автор может представить одну работу.

Участники конкурса должны представить информацию о себе, копию удостоверения личности, контактные телефоны на почту em.aliyev@culture.gov.az.

Адрес: г. Баку, ул. Гаджибейли, 84.

Телефон: (012) 493-06-03.