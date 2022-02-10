В Баку пройдет вечер фортепианной музыки с участием молодых талантов

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 28 февраля пройдет вечер фортепианной музыки в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи), сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии.

Начало мероприятия - в 19.00.

На концерте "Günümüzün gəncləri" талантливые пианисты, лауреаты республиканских и международных конкурсов, Президентские стипендиаты Вургун Векилов и Атабала Манафзаде исполнят сочинения М. Мусоргского, А.Скрябина, С.Рахманинова.

Отметим, что имя Вургуна Векилова в 2009 году было включено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана. Музыкант является лауреатом и обладателем первого места на различных конкурсах и фестивалях, среди которых VIII международный конкурс "Citta di Pesaro" (Италия), X Международный конкурс пианистов имени Адили Алиевой (Франция) и других. Векилов - студент Парижской Высшей школы-консерватории Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot. Он является правнуком народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна.

Имя Атабалы Манафзаде включено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана. Манафзаде - обладатель первого места на IX международном конкурсе "Davorin Jenko" (Сербия), VII конкурсе "Pera Piano" (Турция) и на других конкурсах.

Напомним, что автор идеи проекта "Gənclərə dəstək" - директор филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор - музыковед Айла Керимова-Закария. Проект реализуется при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Главная цель проекта - выявление и поддержка молодых талантов в стране, сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, формирование правового сознания среди отечественных музыкантов. Программы проекта, которые традиционно проходят несколько раз в месяц, охватывают сферы классического искусства, хоровой музыки, мугама, джаза и эстрады.

Информационная поддержка концерта - Trend.az, Day.az, Milli.az