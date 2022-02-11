В Баку показали французский спектакль "Выхода нет!"

В Азербайджанском государственном академическом театре имени Самеда Вургуна прошла премьера спектакля "Выхода нет!", представленного Инклюзивным театром ƏSA по пьесе философа и драматурга, лауреата Нобелевской премии по литературе Жана-Поля Сартра "За закрытыми дверями", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Название ƏSA - это аббревиатура из первых букв трех слов - əngəlsiz, sərhədsiz, azad (беспрепятственный, безграничный, свободный). Другое значение слова əsa - трость.

Спектакль впервые поставленный в 1944 году в экспериментальном формате стал одним из самых репертуарных пьес Сартра, представляет собой один из лучших образцов драматургии экзистенциалистского направления.

Как люди создают друг другу ад? В пьесе речь идет не о сложных философских построениях, а о том, что волнует всех людей: о жизни и смерти, о любви и ненависти, о наших отношениях с другими людьми. Кто мы друг для друга? В некую комнату, которая оказывается тем самым загробным миром, Адом, где людей ждет наказание за их земные грехи, попадают три человека: писатель-пацифист Жозеф Гарсен, почтовая служащая Инес Серано и холеная аристократка Эстель Риго. В этом Аду нет сковородок, вертелов и котлов, нет палачей. Просто пустая комната с закрытыми дверями, а в ней три совершенно разных человека, на первый взгляд никак друг с другом не связанных. Три незнакомых человека становятся друг для друга смыслом и проклятием, целью и помехой, объектом вожделения и ненависти. А Ад оборачивается неким подобием коммунальной квартиры, где и вместе существовать невыносимо и порознь скучно. Кто мы друг для друга? Один из персонажей пьесы утверждает: "Ад - это другие". Но, похоже, автор и сам с ним не во всем согласен...

Режиссер-постановщик спектакля - Нихад Гуламзаде, продюсер - Ниджат Гулам, художник по свету - Биньямин Саилов. В ролях - Эльшан Аскеров, Самайа Агаярова, Лала Сулейманова, Имран Лалаев, Эльсевар Рагимов, Айсель Фезиева и Гюльчин Гасымова.

После представления с коллективом встретились первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев и представители ведомства, выразив восхищение премьерой и пожелав артистам дальнейших успехов, в том числе на международной арене.