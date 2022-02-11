В Баку обсудили выставочный проект "Поль Надар: Необычное путешествие в Баку"

В Национальном музее искусств Азербайджана состоялся конференция "Поль Надар, пройдя Кавказ, Стамбул-Ташкент", посвященная выставочному проекту "Поль Надар: Необычное путешествие в Баку", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выставка проходит с 18 декабря 2021 года по 15 февраля 2022 года. Экспонируемые фотографии представлены в Азербайджане впервые. Проект организован посольством Франции в Азербайджане и Французским институтом в Азербайджане в сотрудничестве с министерством культуры и Национальным музеем искусств Азербайджана. Куратор экспозиции - Кенуль Рафиева.

На открытии директор Institut Français d'Azerbaïdjan Джером Кел отметил, что конференция организована в рамках культурных связей между Азербайджаном и Францией.

Было отмечено, что Поль Надар - один из известных и талантливых фотографов своего времени, и снятые в Азербайджане фотографии имеют большое значение как документальные свидетельства Баку конца 19-го века. В ходе визита в Баку Поль Надар запечатлел уникальные архитектурные образцы города, ворота Гоша-Гала, Дворец Ширваншахов, а также представителей местного населения. В экспозицию вошли около 70 фотографий.

Заместитель директора по научной работе музея, доктор философии по искусствоведению Хадиджа Асадова отметила, что экспозиция "Поль Надар: Необычное путешествие в Баку" - один из интересных проектов, представленных в музее.

"До сих пор многие фотографы делали снимки, посвященные истории, культуре нашей страны. Один из них-Поль Надар. Глядя на сделанные им фотографии, словно путешествуешь по истории Баку конца XIX века. Не случайно с момента открытия выставка вызывает большой интерес общественности", - сказала Хадиджа Асадова.

Куратор проекта Кенуль Рафиева подчеркнула важность проекта.

"Эти снимки были отпечатаны с оригинальных негативов, хранящихся в архиве Министерства культуры Франции. Фоторепортаж Поля Надара - это документальные материалы о нашей столице, имеющие большое значение. Надар представляет уникальные архитектурные сооружения в Баку, жителей узких улиц старого города, магазины и оживленные рынки, уличных торговцев и новое городское общество, семьи и детей. Какие-то локации на фотографиях, сделанных в 1890 году, узнаваемы и сегодня, а некоторые полностью изменили свой облик", - сказала Кенуль Рафиева.

В конференции в онлайн-формате приняла участие директор Департамента фотографии мультимедийной библиотеки архитектуры и наследия Министерства культуры Франции, эксперт по коллекциям Надара Матильда Фальгьер, рассказав о жизни и творчестве фотографа, его путешествиях по Кавказу. Она внесла свой вклад в каталог выставки "Семья Надаров, легенда фотографии" в 2018 году и является соавтором книги "Пол Надар - Пайрам, диалог фотографии на Шелковом пути".

Участники конференции провели дискуссии.

Фото - Кямран Багиров.

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