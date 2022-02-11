В Украине пройдет концерт, посвященный 100-летию Фикрета Амирова
В Днепропетровской филармонии имени Леонида Когана 12 февраля пройдет концерт, посвященный 100-летию великого композитора Фикрета Амирова, организованный при содействии посольства Азербайджана в Украине и Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), сообщил Trend Life участник вечера, заслуженный артист Ильхам Назаров, передает Day.Az.
Концертная программа будет представлена Днепропетровским академическим симфоническим оркестром под управлением дирижера, народного артиста Азербайджана, профессора Ялчина Адигезалова.
Прозвучат произведения Фикрета Аммирова "Азербайджанское каприччио", "Песня слепого араба", "Родной край Азербайджан" и "Сказание о Насими", а также композиция Узеира Гаджибейли "Любимая".
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