Спектакль о героях Карабахской войны вызвал большой интерес в Иране

Азербайджанский государственный академический музыкальный театр принимает участие в юбилейном, 40-ом Международном театральном фестивале "Фаджр", который проходит в Тегеране (Иран) с 9 по 13 февраля, сообщили Trend в пресс-службе театра, передает Day.Az.

11 февраля на сцене Центрального городского театра Тегерана с большим успехом состоялся показ спектакля Bir nəfəs qədər ("На одном дыхании") по пьесе современного азербайджанского автора Самира Гуламова.

Спектакль, поставленный Самиром Гуламовым и посвященный Великой победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и памяти шехидов, повествует о героях Карабахской войны. Красной нитью проходит судьба матери, которая ждет сына с фронта и верит, что он скоро вернется в отчий дом с победой.

Перед показом постановки посол Азербайджана в Иране Али Ализаде подчеркнул, что участие азербайджанского театрального коллектива в международном фестивале является очередным мостом культуры между странами.

Было отмечено, что героизм отважных воинов Азербайджана во время 44-дневной Отечественной войны привел к славной Победе и освобождению нашей страны от оккупантов, восстановлению ее территориальной целостности.

По завершении спектакля зрители овациями встретили творческий коллектив - заслуженную артистку Нахиду Оруджову, актеров Гюльнару Абдуллаеву, Гюльджахан Саламову, Амраха Дадашова, Самира Гуламова, Самедзаде Хасиева, Али Керимова и Габиля Гезалова, а затем сфотографировались с ними и взяли автографы.

12 февраля будет показан моноспектакль Utancaq qız по рассказу русского классика Федора Достоевского.

Спектакль, поставленный народной артисткой Джаннет Селимовой с участием заслуженного артиста Шовги Гусейнова, - это история о большой любви, загубленной гордостью, попытка найти ответ на вечный, "проклятый" вопрос: как трагический опыт становится основой духовного перерождения человека и делает его сильнее и гуманнее.

Автором идеи и художественным руководителем постановок является директор театра, доктор философии по искусствоведению, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев.