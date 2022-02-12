Концерт Государственного симфонического оркестра в Филармонии

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного артиста Фуада Ибрагимова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В концерте приняли участие яркие и талантливые солисты - заслуженный артист Алексей Милтых (виолончель) и лауреат международных конкурсов Назрин Асланлы (скрипка).

В программу вечера вошли Двойной концерт для скрипки и виолончели с оркестром ля минор Иоганнеса Брамса, который был сочинен композитором для скрипача Йозефа Иоахима и виолончелиста Роберта Хаусмана, и Вторая Симфония ми минор Сергея Рахманинова. Эта симфония посвящена одному из учителей композитора Сергею Танееву.

Талантливые исполнители порадовали гостей вечера своим мастерством и публика отблагодарила музыкантов бурными аплодисментами и возгласами "Браво!".

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