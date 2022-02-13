Скончался азербайджанский писатель
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Скончался писатель, заслуженный деятель искусств Афган Аскеров.

Об этом сообщила АПА дочь писателя Севиндж Афган, передает Day.Az.

Афган Гаджиага оглу Аскеров родился 23 сентября 1929 года в селе Гарабаглылар Ширванского района, является автором таких произведений, как "Жених Инал", "Легенда про орла", "Гюльянаг", "Секретарь", приобрел наибольшую известность благодаря роману "Жених Инал".