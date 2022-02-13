https://news.day.az/culture/1435319.html Скончался азербайджанский писатель - ФОТО
Скончался азербайджанский писатель - ФОТО
Скончался писатель, заслуженный деятель искусств Афган Аскеров.
Об этом сообщила АПА дочь писателя Севиндж Афган, передает Day.Az.
Афган Гаджиага оглу Аскеров родился 23 сентября 1929 года в селе Гарабаглылар Ширванского района, является автором таких произведений, как "Жених Инал", "Легенда про орла", "Гюльянаг", "Секретарь", приобрел наибольшую известность благодаря роману "Жених Инал".
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