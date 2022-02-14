В Центре искусств "Хатаи" пройдет выставка-продажа "Акварельные впечатления"

В Баку в Центре искусств "Хатаи", 1 марта в 18.00, состоится открытие выставки-продажи Akvarel Təəssüratlari (Акварельные впечатления), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие состоится при организации министерства культуры Азербайджана, парламентского комитета по культуре, Союза художников, Азербайджанской государственной картинной галереи, представительства Международного общества акварелистов - IWS Azerbaijan в Баку и Галереи акварельных работ "Хатаи" при одноименном Центре искусств.

Главная цель - развитие и пропаганда акварельного искусства, а также поддержка художников, работающих в данном направлении. В экспозиции будет представлено более 80 акварельных работ около 60 художников.

Выставка посвящена 10-летию со дня основания Международного общества акварелистов (IWS Globe International Watercolor Society). Будет подготовлен электронный каталог экспозиции, а ее участники будут награждены памятными подарками и сертификатами.

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