AzTV дало старт новому проекту "Шуша моя"

Азербайджанское Телевидение дало старт ещё одному важному и интересному проекту, который посвящен "Году города Шуша". Проект под названием "Шуша моя" будет представлен на канале циклом передач, сообщили Trend в отделе социальных медиа и связей с общественностью AzTV, передает Day.Az.

Цель проекта - ещё раз продемонстрировать миру варварство армян. По словам режиссера-постановщика передачи Эльнура Гадирова, проект будет транслироваться в течение всего года: "В еженедельных передачах, мы будем знакомить зрителей с подробной информацией не только о древних исторических местах, но и обо всех улицах и кварталах, городских построениях и исторических памятниках города".

Ведущий проекта - профессор Ильхам Рагимли, а его проводники - коренные жители Шуши, знающие каждую пядь города. Это журналист-исследователь Васиф Гулиев и профессор Эльчин Ахмедов. Творческая группа представлена также режиссером Тарланом Тагиевым, оператором-постановщиком Ниджатом Нагизаде и оператором Гасанагой Тагиевым.

Повествуя о формате проекта, Ильхам Рагимли отметил: "Мы стараемся, чтобы наши рассказы не были сухими и схематичными. Порой мы спорим, а иногда, чтобы давать более точную информацию, сравниваем свои ответы и приходим к общему знаменателю. Одним словом, стараемся, чтобы "Шуша моя" соответствовала успешным творческим проектам, реализованным AzTV за последние годы".

Второй гид проекта Эльчин Ахмедов говорит, что в течение 28 лет часто видел родную Шушу во сне: "Просыпаясь в смятении, я долго не мог прийти в себя. В 30-40 шагах от нашего дома находилось место, которое шушинцы называли "Цветочным садом". Непередаваемый аромат цветов, который я больше нигде не встречал, распространялся до ступеней гостиницы "Карабах". Всё мое детство прошло в этих местах - в центре города в так называемом "Базарбаши", "Цветочном саду", возле мечети Саатлы...".

По его словам, большая часть старинных зданий всех 17-ти кварталов города находится сейчас в полуразрушенном состоянии, а от некоторых домов не осталось и следа. Разрушены и уничтожены также архитектурно-исторические памятники города: "После 1992-го года, то есть в период оккупации, зверски и злонамеренно были стерты с лица земли старинные двухсотлетние здания, расположенные в нашем квартале "Мамаи" в центральной части города. Также армянскими вандалами разрушены и другие охраняемые государством двухвековые исторические жилые здания, расположенные некогда ниже квартала "Мамаи", вблизи центральной части "Базарбаши" и мечети Саатлы, в том числе и наш дом № 7, который стоял на улице Узеира Гаджибейли. Древние камни этих построений, наверное, перевезены в Ереван или проданы в другие страны", - рассказывает шушинец.

В рамках проекта в течение года в эфир выйдут передачи на темы "Мечети Шуши - как уникальные образцы градостроительной культуры Шуши", "Караван-сараи Шуши", "Родники Шуши", "Ремесла Шуши", "Ковроткачество в Шуше", "Торговые связи Шуши", "Дворцы и особняки Шуши", "Просвещение в Шуше", "Шушинская уездная (городская) школа как первое светское учебное заведение на Кавказе", "Традиции Шуши - художественно-литературные собрания (меджлисы) в Шуше", "Архитектурно-исторические памятники Шуши", "Выдающиеся личности Шуши, внесшие вклад в общественно-политическую и культурную жизнь Азербайджана".

Премьера проекта "Шуша моя" состоится на AzTV 16 февраля в 21:00.