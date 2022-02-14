Дни культуры Азербайджана в Украине

В украинском городе Днепр состоялась презентация нового издания сборника поэм "Хамсе" и художественного альбома, переведенного на украинский язык по случаю 880-летнего юбилея великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Книга издана посольством Азербайджана в Украине, а художественный альбом - ТЮРКСОЙ.

Мероприятие прошло в Украинско-азербайджанском культурном и деловом центре, созданном при Днепровском национальном техническом университете. В презентации, организованной при содействии Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), посольства Азербайджана в Украине и Конгресса азербайджанцев Днепропетровской области (КАДО), приняли участие генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова, ректор Днепровского национального технического университета Олександр Азюковский, председатель КАДО Наджаф Ахмедов, члены диаспоры, представители дипмиссий, творческой интеллигенции и молодежи.

Выступившие отметили важность проведения подобных международных культурных мероприятий, которые служат расширению связей между народами. Было отмечено, что гениальный поэт и мыслитель Низами Гянджеви, внесший огромный вклад в развитие мировой литературы, пропагандировал высшие общечеловеческие ценности, и идеи гуманизма, благородства, просветительства, справедливости, равенства и мира, любви к человечеству, желание видеть его счастливым и совершенным пронизывают все творчество поэта. Сборник эпических поэм "Хамсе" ("Пятерица") Низами Гянджеви, который включает в себя произведения "Сокровищница тайн", "Хосров и Ширин", "Семь красавиц", "Искандер-наме", "Лейли и Меджнун", входит в мировую сокровищницу. Прошли столетия, но творчество, идеи, философия произведений Низами Гянджеви по-прежнему актуальны, его творения переведены на многие языки, к их исследованию обращаются ученые разных стран, находя для себя новые горизонты величия литературного слова.

В ходе мероприятия организация ТЮРКСОЙ вручила медаль "Низами Гянджеви" известному азербайджанскому скульптору из Украины, народному художнику Украины Кятибу Мамедову и писателю Григорию Гусейнову, удостоенному высшей государственной награды Украины в области культуры, литературы и искусства - Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Победители конкурса эссе, посвященного творчеству Низами Гянджеви, были награждены Конгрессом азербайджанцев Днепропетровской области. Мероприятие продолжилось художественной частью, выступил заслуженный артист Азербайджана Ильхам Назаров.

Также прошла встреча с мэром Днепра Борисом Филатовым.

Презентация изданий состоялась и в Союзе писателей Украины с участием представителя в Украине Бакинского международного центра мультикультурализма Марины Гончарук.

Далее в Днепропетровской филармонии имени Леонида Когана прошел концерт, посвященный 100-летию великого композитора Фикрета Амирова, организованный при содействии посольства Азербайджана в Украине, ТЮРКСКОЙ и КАДО.

Дюсен Касеинов отметил, что 2022 год объявлен в странах-членах ТЮРКСКОЙ "Годом Фикрета Амирова". В течение этого года в странах-членах организации пройдет цикл мероприятий, посвященных азербайджанскому композитору. Первое мероприятие в связи с этим проходит в Днепре.

Концертная программа была представлена Днепропетровским академическим симфоническим оркестром под управлением дирижера, народного артиста Азербайджана, профессора Ялчина Адигезалова. Выступил заслуженный артист Ильхам Назаров.

Среди гостей были видные общественные и государственные деятели, представители культуры и науки, дипломатических миссий и диаспорских организаций.

Под овации зрителей прозвучали произведения Фикрета Амирова "Азербайджанское каприччио", "Песня слепого араба", "Родной край Азербайджан" и "Сказание о Насими", а также композиция Узеира Гаджибейли "Любимая".