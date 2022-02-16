"Мы работаем над уникальным проектом, которого еще не было в Азербайджане"

Day.Az представляет интервью с известным азербайджанским художником Эльшаном Караджа:

У всех художников есть миссия. Свою я вижу в просвещении. Художников можно считать пророками. Еще когда не было религий, в начале всех цивилизаций именно художники создавали тотемы, художники-шаманы, музыканты-шаманы были в колыбели верований. Именно люди искусства были ведущей силой в зарождении цивилизаций. Потому что у них бывает иной взгляд на мир.

Я ищу истину. Делюсь с людьми тем, что нашел. Хочу, чтобы люди начали общаться с собой, чтобы задавали себе вопросы. Например, "действительно ли я хочу модный айфон, или он нужен мне для самоутверждения в обществе". Люди должны анализировать причины своих поступков. Я не осуждаю людей, это лишь месседж. Может кто-то вспомнит, что в детстве у него была совсем другая идеология и поймет, что изменился. Людям нужно напоминать об этом. Мне когда-то так напомнили...

Когда-то искусство для меня было лишь методом заработка. Я гнался за большими деньгами, и в этой погоне отдалялся от себя, от своих истинных целей, которые наметил, когда решил стать художником.

Деньги - прекрасный метод для достижения целей, но никак не сама цель. У каждого человека есть свой потенциал. Кто-то рождается, чтобы зарабатывать деньги, кто-то чтобы их тратить, а кто-то созерцать. Есть такие люди, которые не умеют ни зарабатывать, ни тратить деньги. Они рождены, чтобы творить, изобретать, открывать что-то новое.

Люди должны разговаривать с самими собой, чтобы понять, кто они и чего хотят. Если человек сможет верно выразить себя, то ни в чем не будет нуждаться.

В жизни художника бывает много трудностей, пока он не самоутвердится. Кому нужна картина, если так посмотреть? Это не хлеб, не обувь, в этом нет потребности. Есть лишь духовная потребность, это дело вкуса. Поэтому это не то, что продается каждый день.

Я родился в бедной семье, и отец делал все, чтобы я не стал художником. Мы постоянно ссорились из-за этого. Я бежал в Турцию, когда у меня здесь возникали трудности. Там мои работы успешно продавались. Что бы я ни нарисовал. Для меня даже открыли галерею. Но я скучал по Родине. Я очень привязан к Азербайджану, люблю нашу землю, наших людей. И я не могу долго быть вдалеке.

Я переезжал в Стамбул, думая, что там мое творчество будет круче. Но на самом деле, если проблема в тебе, то ты везешь ее с собой. У меня, например, была проблема в отношениях с людьми, я не мог выразить себя. Ты можешь быть прекрасным художником, у тебя может быть отличное образование, но ты должен уметь верно выбирать манеру самовыражении. Если ты создаешь какое-то произведение, но не можешь объяснить его словами, объяснить людям свою задумку, то это проблема. Тебя не так поймут, потому что ты их неправильно направишь. Ты нарисовал одно, а из слов получается другое... Я много читал, старался улучшить свой словарный запас, методы выражения, и увидел, что меня стали лучше принимать, люди стали меня слушать.

Нет разницы в стране проживания, умелый человек, где бы ни был, сможет сказать свое мнение. Есть и такой вопрос: важно ли обществу твое мнение?

Картина "Баку"

Картина "Стамбул"

В серии "Корабли" я хотел сказать, что незачем переезжать с места на место. Незачем менять село на город, квартиру на частный дом и т.д. Каждый должен быть на своем месте. Сегодня люди переезжают из села в город, считая там себя несчастными, работают больше, живут в условиях похуже, не могут влиться в новое общество. Так же и городской житель, переезжая в село, испытывает трудности. Каждый человек прекрасен на своем месте, в своей профессии, в своем обществе.

Нужно просто работать над собой, совершенствоваться, становиться глубже, мудрее. Так ты сможешь увидеть, что в материальном обеспечении есть некая пропаганда, зависимость. Когда ты бежишь за заработком, ты удаляешься от неких истин, превращаешься в раба денег.

Серия "Корабли" рассказывает про поиск себя, общение с собой. Там есть тема корней, самости. Кто мы, кем были наши предки. Нужно узнавать свои корни и жить так, чтобы развиваться глубже. Нельзя отрекаться от своих корней, иначе ты создашь поддельную личность. Мне кажется, что если я смогу передать это через свои работы, то сделаю что-то для общества.

Картина "Будьте счастливы"

Все мое творчество базируется на новаторстве. Есть много стереотипов, через которые я хочу перешагнуть. Я начал это делать в первой серии "Кавказ", с иронией подходить ко всему. Например, в работе с сундуком для приданого (джехиз) написано "Xoşbəxt olun", но на самом деле это месседж - у нас на свадьбах есть вещи, которые мы называем традициями и обрядами, но они никакого отношения к нашим традициям не имеют. Нам нужно идти в ногу со временем, нужно избавляться от некоторых стереотипов.

В серии "Кошки" я пытался показать некоторые радикальные мысли с помощью анатомических способностей кошек, их изгибов, и опять же иронии. Будь то радикальное мышление советского или религиозного человека, не важно, в любом случае радикальное мышление, по мне, излишне, в нем нет нужды. Мне кажется лучше смотреть на вещи со всех сторон. Нельзя однобоко относиться к вещам, людям, событиям.

Картина "Едящие землю"

Как проходит работа? Я начинаю рисовать эскизы. Пока я их рисую, я записываю свои мысли, это помогает настроиться на произведение. Я исследую то, что хочу узнать, что хочу сказать. Смотрю личное ли это или общечеловеческое. Будь то серия "Корабли", "Кошки" или "Женщины", во всех провожу исследование, глубоко изучаю тему... Считаю, что правильно делаю, записывая мысли, это позволяет мне сосредоточиться на теме. Да и в истории моего творчества сохранятся записи. Думаю, я их даже покажу на выставке.

Недавно искусствовед Наргиз Абдурахманова написала, что я работаю в концепции метамодернизма. Это обращение к глобальным темам. Я показываю в своих работах Баку, но на его примере демонстрируются происходящие в мире события. Поэтому эти темы касаются не только Азербайджана, а всего человечества.

Картина "Распространение женской энергии"

Мне нравится собирать людей вместе, создавать группы, работать в сплоченном коллективе. Мне хочется, чтобы было единство. Может, это исходит из моих корней, может, из детства, когда мы играли большой компанией. Так создается общество, так создается государство.

Создавая проект "Реинкарнация", я не думал о том, чтобы создать нечто великое. Я лишь хотел создать прекрасное произведение искусства. Я видел такие проекты в Турции, и в 2015 году сделал такое в Азербайджане. У нас раньше были такие группировки, например, "Лабиринт", которые проводили великолепные выставки. И вот я собрал друзей-художников вместе, выбрали название группы. Я и Эльшан Сарханоглу стали руководителями проекта, а другие художники ее участниками.

Картина "Прогулка" ("Реинкарнация", Гобустан)

Сейчас мы работаем уже над седьмой "Реинкарнацией". С каждым разом проект становится лучше. Искусствоведы говорят, что такого еще не было в стране. Это уникальный проект. И я этому очень рад.

Франгиз Агаларова