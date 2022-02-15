В Баку готовится выставка, посвященная 8 Марта

При организации министерства культуры Азербайджана и Государственной картинной галереи дан старт приему художественных произведений на выставку, посвященную Международному женскому дню - 8 марта, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Экспозиция будет проведена с целью привлечения внимания к роли женщин в обществе, поддержки их творчества, повышения интереса к искусству и т.д.

На выставку свои работы могут представить профессиональные художники старше 22 лет. Они должны до 27 февраля отправить на адрес электронной почты resmsergi@gmail.com фотографию произведения, соответствующего теме выставки, указав название, размер и технику работы, а также свое имя, фамилию и контактный номер.