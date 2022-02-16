В России состоится премьера сериала с участием азербайджанских актеров

В скором времени на Первом канале России состоится премьерный показ масштабного исторического сериала "Янычар" с участием известных азербайджанских актеров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В проекте, помимо известных российских актеров, заняты народный артист Пярвиз Мамедрзаев и Кямран Агабалаев, а также азербайджанские каскадеры Саин Фарманлы и Турал Халили.

Кямран Агабалаев сыграл одну из главных ролей - Баязида Аги, а Пярвиз Мамедрзаев - губернатора.

События сериала разворачиваются во времена Бориса Годунова и связаны с Османской империей, охватывая период конца XVI - начала XVII веков. Чтобы исполнить последнюю волю отца, казак Алеха отправляется на чужбину поклониться Деве Марии. Путь Алехи лежит через дворец султана Османской империи, где он попадает в плен и становится янычаром Али. Но никакие крепости не удержат вольного казака. Алеха не теряет надежды обрести свободу, исполнить волю отца, встретить свою любовь и вернуться на Родину.

Съемки сериала прошли в Турции и России. Проект реализован кинокомпанией "Марс Медиа" для Первого канала. Режиссер - Иван Шурховецкий, продюсер - Елена Денисевич. Главный образ в фильме воплотил Илья Малаков.

"Для воплощения этого образа понадобилась специальная подготовка. Мой герой много скачет на лошади, он воин. Все мы - не только я, но и практически все актеры, задействованные в главных ролях, много работали для постановки боев. Была проведена очень хорошая подготовка, и съемки организованы на очень высоком уровне", - рассказывал ранее Агабалаев.

"В сериале я воплотил образ губернатора Трабзона, государственного деятеля, очень осторожной и предусмотрительной личности. Уверен, что сериал вызовет большой интерес зрителей и станет ярким событием в мире киноиндустрии", - подчеркнул Мамедрзаев.

Отметим, что на сайте Первого канала уже размещен трейлер сериала.