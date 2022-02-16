Народному поэту Узбекистана вручен нагрудный знак "880-летие Низами Гянджеви"

Директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Самир Аббасов провел встречу с народным поэтом Узбекистана Джамалом Камалом, в ходе которой вручил ему памятный нагрудный знак "880-летие Низами Гянджеви", сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

Народный поэт Узбекистана Джамал Камал, который по инициативе Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане перевел "Хамсе" Низами Гянджеви на узбекский язык, удостоен этой награды со стороны министра культуры Азербайджана Анара Керимова.

Директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане отметил, что в Азербайджане 2021 год был объявлен "Годом Низами Гянджеви". Он выразил признательность народному поэту Узбекистана за перевод произведения великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

Джамал Камал в свою очередь отметил, что полный перевод "Хамсе" на узбекский язык был осуществлён впервые, и он счастлив, что получил данную награду от Азербайджана.