Турецкий хор поздравил народную артистку Азербайджана

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку отметили 30-летний юбилей сценической деятельности народной артистки Азербайджана, художественного руководителя и дирижера полифонического хора радио TRT Ankara (Турция) Эльнары Керимовой, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

На мероприятии присутствовали заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев, ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими, известные деятели культуры и искусства.

В начале концертной программы хор под управлением народной артистки Азербайджана Эльнары Керимовой исполнил романс "Моя страна" Асафа Зейналлы и увертюру из оперы "Севильский цирюльник" Дж. Россини. Затем своим исполнением публику порадовали солисты хора Озлем Уньгер, Чинар Онур Онер, Джем Бугдайджи, Мяляк Онбаш.

Азербайджанские народные песни "Dağlarda çiçək", "Nə baxırsan" представили публике ханенде Эльсевяр Мурадов и нагарист Мурад Нагызаде.

Вечер завершился исполнением произведения великого азербайджанского композитора Гара Гараева "Zəfər marşı" (Марш победы). Солистом выступил участник хора Чинар Онур Онер, на фортепиано ему аккомпанировал Эльхан Нифтиев.

Концертная программа, музыкальные гости, обширный репертуар хора вызвали восторг у публики в зале. Слаженное многоголосие хора трогало до глубины души. После каждого произведения в зале не смолкали аплодисменты.

Вечер был проведен в рамках проекта "Mədəni Yenilənmə" (Культурная перезагрузка). Проект осуществляется Пространством Современного Искусства YARAT совместно с министерством культуры Азербайджана. Основная цель проекта - ознакомить азербайджанскую публику с деятельностью талантливых соотечественников, проживающих за рубежом, которые добились профессиональных успехов в музыке, театре, кино, литературе и науке. Проект реализуется с октября 2021 года.

Отметим, что Эльнара Керимова окончила Государственную консерваторию (ныне - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). В 26 лет была назначена художественным руководителем Государственной хоровой капеллы. В 1992 году стала художественным руководителем полифонического хора TRT Ankara в Турции.

Она выступила более чем с 300 концертами на фестивалях и других мероприятиях в различных городах Турции. Занималась также и педагогической деятельностью. В 1999 году начала работать с камерным хором Orfeon.

В 2009 году работала над хоровыми сценами оперы Узеира Гаджибейли "Кероглу" в рамках международного проекта ТЮРКСОЙ.