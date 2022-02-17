Работы первой в истории мусульманки-скульптора Зивяр Мамедовой

Зивяр Тагиева (в замужестве Мамедова) - знаковая фигура в азербайджанском изобразительном искусстве - первая женщина-скульптор, получившая профессиональное образование. И первая мусульманка в мире, выбравшая себе эту профессию.

В историю культуры страны она вошла как представитель камерного, по сути - женского искусства, далекого от какой-либо героики. Но очень близкого к человеку, к его гуманистическим нравственным основам. И это при условии, что расцвет творчества Зивяр Тагиевой пришелся на годы советской власти.

Day.Az со ссылкой на Azerhistory представляет подборку известных ее работ:

ГАЛЕРЕЯ:

Уз.ГаджибековКолхозница. 1940 г.Узеир ГаджибековКолхозница. 1940 г.Азим АзимзадеГерой Советского Союза Идрис СулеймановГерой Советского Союза Идрис СулеймановДевочка с куклой. 1950-е гг.Г.СарабскийЗ.Мамедова за работой

По материалам серии "Servet", архивам музеев Азербайджана. Фото - А.Агасиева