В Баку состоялся концерт, посвященный Владимиру Высоцкому

В Русском доме в Баку прошел концерт, посвященный дню рождению легендарного актера, поэта, барда Владимира Высоцкого. Организаторами мероприятия выступили Клуб авторской песни Баку и представительство Россотрудничества в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, концерт вступительным словом открыл руководитель Клуба авторской песни Баку, режиссер, бард Джавид Имамвердиев. Он отметил, что это первое мероприятие после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией. Рассказал, что клуб постоянно посвящает вечера легенде авторской музыки Высоцкому. Клуб делает все, что в его силах, чтобы память о поэте всегда жила.

Затем барды исполнили лучшие песни и стихи Владимира Семёновича. Песни, сочиненные самими участниками и исполненные на вечере, также произвели хорошее впечатления на зрителей. На вечере были продемонстрированы архивные видеозаписи выступлений поэта.

Отметим, что Владимир Высоцкий - поэт, певец, профессиональный актер, лауреат Государственной премии СССР, автор многих песен, которые звучали в кинофильмах. Высоцкий написал более 600 стихов и песен на разные темы.