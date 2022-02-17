На 79-м году жизни скончался азербайджанский поэт, член Союза писателей Азербайджана (СПА), председатель Карабахского отделения СПА, профессор Анвар Ахмед, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Анвар Ахмед родился 8 августа 1943 года в селе Саламбейли Агджабединского района. Начальное образование получил в средней школе №5 Агджабеди, а затем продолжил обучение в Бакинском статистическом техникуме (ныне - Финансово-экономический колледж). В 1963-1968 годах учился в Азербайджанском государственном университете (ныне - Бакинский государственный университет), на филологическом факультете.

В 1982 году защитил диссертацию на тему "Поэтика М.А. Сабира". Первое стихотворение Анвара Ахмеда Dağ və mən было опубликовано в газете Ağcabədi pambıqçısı. Анвар Ахмед также занимался художественным переводом.