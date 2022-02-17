Народный артист понес тяжелую утрату

Скончался сын народного артиста Азербайджана Алибабы Мамедова, Сейран Мамедов.

Как передает Day.Az, об этом lent.az сообщил сам исполнитель мугама.

"Сыну было 67 лет. Мы похоронили его сегодня. Что я могу еще сказать? Мне пришлось пережить и это. Да помилует Аллах моего сына. Мне очень тяжело произносить эти слова", - сказал певец.

В прошлом году А.Мамедов потерял дочь.