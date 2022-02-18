В Киеве состоялась презентация арт-альбома Reading Nizami Ganjavi

В Национальном союзе писателей Украины состоялась презентация арт-альбома Reading Nizami Ganjavi, который был издан международной организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ и приурочен к 880-летию выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, сообщила Trend модератор мероприятия, куратор украинско-тюркских проектов Марина Гончарук, передает Day.Az.

Мероприятие было организовано ТЮРКСОЙ, Национальным союзом писателей Украины (НСПУ), Бакинским международным центром мультикультурализма (БМЦМ) и посольством Азербайджана в Украине.

На открытии председатель НСПУ Михаил Сыдоржевский подчеркнул, что рад принимать во главе с генеральным секретарем ТЮРКСОЙ Дюсеном Касеиновым и содействовать развитию украинско-тюркских литературных проектов.

"Низами - это гений мирового масштаба, и в украинском обществе тоже чтят память выдающегося азербайджанца. Среди переводчиков Низами есть такие классики украинской литературы как Леонид Первомайский, Васыль Барка, Васыль Мысык, Мыкола Мирошниченко и другие. А среди украинских исследователей Низами - выдающиеся Агатангел Крымский, Лев Лопатынский, Мыкола Гулак. Мы рады привнести свой вклад в популяризацию в Украине литературного наследия Низами Гянджеви", - отметил Михаил Сыдоржевский.

Генсек ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов рассказал о реализованных проектах в Украине, отметив, что украинская аудитория его очень порадовала своим интересом к тюркским культурам, в частности, к азербайджанской.

"Арт-альбом Reading Nizami Ganjavi, изданный на английском языке, представляет картины и миниатюры, написанные художниками тюркского мира, которые вдохновились произведениями великого поэта и мыслителя. Эта книга будет важным вкладом в процесс всесторонней презентации украинскому обществу творчества Низами и влияния творчества Низами на разные виды искусств", - отметил Дюсен Касеинов.

Посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова рассказала про открытие в прошлом году в Харькове памятника Низами Гянджеви, отметив, что в Ботаническом саду КНУ им.Тараса Шевченко в этом году откроется памятник Низами. Было подчеркнуто, что важным вкладом посольства в популяризацию творчества Низами является издание на украинском языке книги Низами "Пятерица" (Хамсе).

Модератор мероприятия Марина Гончарук представила широкую информацию про переводы и исследования Низами в Украине, озвучив яркую цитату видного украинского ученого (который также был профессором Бакинского государственного университета) Льва Лопатынского, который всесторонне изучил поэму "Искандернаме" и написал в своих заметках в 1900 году: "Такого колорита и сгустка мыслей, как я увидел в поэме Низами, точно не найдете ни у одного великого поэта-мыслителя цивилизованной Европы. Так мог выражаться только посланник Абсолюта на эту грешную землю. Это единение Земли и Космоса, скомбинированное высшим Разумом, это Пророк, подаренный избранному народу, народу высокого интеллекта, особой внешней красоты, решительному в выборе своего будущего, не терпящему любой несправедливости и насилия. У этого народа радужные перспективы. Читая неземное творение Низами, я отчетливо увидел перед собой мужественных и прекрасных витязей, мирных во времена покоя и разгневанных, как тигры, в поединке с врагом".

Заведующая отделом научно-библиографической информации Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского НАН Украины Татьяна Добко рассказала про исследование "Низами Гянджеви в украинских переводах и исследованиях (1917-2021)", которое представляет полную и систематизированную информацию про имеющиеся переводы произведений Низами на украинском языке, работы украинских ученых про Низами, статьи, информация про научные конференции и другое.

Учёный секретарь Института востоковедения им.Агатангела Крымского НАН Украины, кандидат исторических наук Ольга Маврина рассказала про участие Института в украинско-тюркских проектах, в частности и тех, которые направлены на исследование литературного наследия Низами Гянджеви.

Директор издательства "Ярославов Вал" Светлана Короненко повествовала про издание и презентацию в украинском обществе поэмы Низами "Лейли и Меджнун", которая была признана украинским ПЕН-клубом в числе лучших книг 2021 года. Профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Фархад Туранлы рассказал о своей работе при подготовке к изданию книги "Пятерица" Низами Гянджеви. Студентка Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Эмилия Мамишова задекламировала газели Низами на азербайджанском языке, а студентка Киевского национального университета культуры и искусств Дарья Пономаренко - отрывок из поэмы Низами "Лейли и Меджнун" на украинском языке.

Солистка Национального академического оркестра народных инструментов Марина Вишневская исполнила на бандуре мелодию к известной народной азербайджанской песне "Сары гялин" и произведение "Ноктюрн" Фикрета Амирова. Народный артист Украины Гурбан Аббасов исполнил произведения на слова Низами.

В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония вручения наград ТЮРКСОЙ. Генсек ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов вручил известному украинскому поэту, переводчику тюркских литератур, в частности, азербайджанской литературы, Павлу Мовчану медаль Имадеддина Насими (передано через главу союза писателей). Послу Азербайджана в Украине Эльмире Ахундовой и представителю в Украине БМЦМ Марине Гончарук были вручены медали Низами Гянджеви.

Михаилу Сыдоржевскому Дюсен Касеинов вручил памятные сувениры и благодарственную награду за содействие в развитии украинско-тюркского сотрудничества в сфере литературы. Были вручены грамоты ряду общественных деятелей, представителя культуры и науки.