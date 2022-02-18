Скончался известный актер Геннадий Юхтин, сыгравший в азербайджанских фильмах

Сегодня на 90-м году от коронавируса скончался известный советский и российский актёр театра и кино, народный артист России Геннадий Юхтин, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди работ, по которым актёр стал наиболее известен и запомнился зрителям, такие фильмы как "Чужая родня", "Дело Румянцева", "Весна на Заречной улице", "Баллада о солдате", "Братья Карамазовы", "Остров сокровищ" и другие.

В кинофильмах Геннадий Юхтин играл советских людей: рабочих, шофёров, инженеров, военнослужащих. При этом им сыграны и люди совсем другого плана: жестокий и циничный диверсант в фильме "Акваланги на дне", пират Израэль Хэндс в "Острове сокровищ", анархист-заговорщик Пшенников в фильме "О друзьях-товарищах". Актёр запоминался зрителям и в эпизодах: например, исполнением роли слуги Игната в кинофильме "Неуловимые мстители".

Геннадий Юхтин сыграл в двух картинах "Азербайджанфильм" - фильма Шамиля Махмудбекова "Возвращение скрипки" (1972) и Джейхуна Мирзоева "Сигнал с моря" (1986).

В приключенческом военном боевике с элементами детского фильма "Возвращение скрипки" события происходят в Одессе в годы ВОВ. В фильме рассказывается о молодых героях, которые защищают Родину в трудный период патриотизма, массового героизма, дружбе народов и Родины. Геннадий Юхтин сыграл командира партизанского отряда, который укрывался в катакомбах Одессы, товарища Захарченко.

Исторический фильм "Сигнал с моря" был поставлен по документальным материалам и посвящен первому наркому по морским делам Азербайджана, революционеру Чингизу Ильдрыму. Геннадий Юхтин сыграл большевика, который тайно доставляет в Баку оружие из Астрахани.