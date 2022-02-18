В Баку представили уникальный фильм о маэстро Ниязи

В Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана состоялась презентация восстановленного Госфильмофондом документального фильма "Маэстро Ниязи", передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Документальная кинолента посвящена творческой деятельности народного артиста СССР, видного дирижера и композитора Ниязи.

Мероприятие организовано Музеем совместно с Госфильмофондом Азербайджана, и приурочено к 110-летию со дня рождения выдающегося дирижера и композитора Ниязи.

Презентацию посетили видные деятели культуры и искусства, представители молодого поколения азербайджанских музыкантов.

В своем выступлении директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, доктор искусствоведения, заслуженный работник культуры Алла Байрамова рассказала о вкладе, который маэстро Ниязи внес в музыкальную культуру Азербайджана.

Алла Байрамова также проинформировала гостей о деятельности музея по пропаганде творческого наследия маэстро Ниязи.

Директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер, профессор Джамиль Гулиев, отметив, что документальный фильм "Маэстро Ниязи" был снят в 1975 году на киностудии "Азербайджанфильм", рассказал о жизни, многогранном творчестве и общественной деятельности выдающегося азербайджанского музыкального деятеля, народного артиста СССР маэстро Ниязи.

Говоря о большой важности восстановления ленты, Джамиль Гулиев подчеркнул, что особенность фильма в том, что он был снят при жизни Ниязи. Например, одной из уникальных сцен в фильме является та, где Ниязи читал стихотворение Юнуса Эмре.

Затем Джамиль Гулиев передал музею электронную копию фильма.

Отметим, что авторы сценария фильма - Светлана Мирзоева и Рауф Нагиев, режиссер - Рауф Нагиев, художник фильма - Рафис Исмайлов.

Далее была представлена музыкальная программа из произведений маэстро Ниязи в исполнении актрисы Государственного академического музыкального театра, заслуженной артистки Наргиз Керимовой (вокал), а также студентов IV курса Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), лауреатов международных и республиканских конкурсов Вюсала Айдемирова (фортепиано), Айдан Рустамзаде (виолончель) и Гюнель Рзаевой (фортепиано).

На вечере было продемонстрировано слайд-шоу на основе богатых архивных материалов музея.

Мероприятие продолжилось показом восстановленного фильма "Маэстро Ниязи".

Отметим, что Ниязи Зульфугар оглу Таги-заде-Гаджибеков (Ниязи) родился 20 августа 1912 года в Тбилиси в семье известного композитора и театрального деятеля Зульфугара Гаджибейли, брата Узеира Гаджибейли - основоположника азербайджанской классической музыки. Ниязи - потомок известной музыкальной династии, стал первым азербайджанским профессиональным дирижером, получившим мировое признание. Формирование и развитие азербайджанской дирижерской школы связано с его именем.

В сопровождении оркестра под его управлением на сцене блистали Бюльбюль, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Лютфияр Иманов и другие выдающиеся исполнители.

Маэстро Ниязи скончался второго августа 1984 года в Баку.