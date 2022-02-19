Эльза Сейиджахан избрана членом Союза композиторов Кыргызстана

На заседании правления Союза композиторов Кыргызстана 17-го числа этого месяца заслуженная артистка Азербайджана, композитор и певица Эльза Сейиджахан за заслуги в развитии кыргызской музыки была избрана членом Союза композиторов Кыргызстана на основании представления Фонда поддержки политики тюркоязычных государств.

Об этом АПА сообщила сама композитор, передает Day.Az.

Отметим, Эльза Сейиджахан примет участие в фестивале "Иссык-Куль", который пройдет в Кыргызстане. Песня "Иссык-Куль", написанная на слова Лейлы Алиевой, будет представлена на 12 языках исполнителями из разных государств.