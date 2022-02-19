Почему AzTV внес изменения в фильм о Мансуме Ибрагимове?

Съемки фильма о Мансуме Ибрагимове попали на такой период времени, что все наши планы поменялись.

Об этом сообщил руководитель редакции Кинопрограмм и дубляжа Азербайджанского телевидения (AzTV), режиссер Эльнур Мамедов, рассказывая о документальном фильме Qürurun təntənəsi ("Торжество гордости").

По его словам, фильм посвящен 60-летнему юбилею народного артиста Мансума Ибрагимова. К съемкам приступили летом 2020-го года, но начавшаяся вскоре Отечественная война поменяла все планы, перенаправив их в совершенно иное русло.

"Когда мы начинали съемки фильма, не могли и представить, что начнется война, наши земли будут освобождены от оккупантов, и мы сможем вести съемки в Карабахе. После того как наш флаг был водружен в Шуше, мы подумали - почему бы не снять там часть фильма?" - сказал Э.Мамедов.

Таким образом, часть кадров была отснята в Шуше и Агдаме. Мансум Ибрагимов вживую исполнил мугамы в исторических местах города Шуша и среди развалин древних памятников разрушенного Агдама. Но фильм не завершается на этом. Большое место в нем отведено также высказываниям о народном артисте самых разных людей, живущих в древних городах и поселках страны.

В фильме "Торжество гордости" зритель увидит, насколько хорошо знают Мансума Ибрагимова медник, часовых дел мастер, рыбак и другие простые люди, живущие в регионах Азербайджана.

Документальный фильм, автором которого является Минтадж Эльсевар, будет показан по AzTV 19 февраля в 15:00.