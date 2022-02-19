Посол Литвы в Азербайджане посетил Международный центр мугама

Посол Литвы в Азербайджане Эгидиюс Навикас посетил Международный центр мугама в Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

В ходе визита состоялась встреча директора Международного центра мугама, народного артиста Мурада Гусейнова и посла Литвы в Азербайджане.

Директор Международного центра мугама проинформировал дипломата о деятельности учреждения. Было рассказано о реализуемых проектах и проводимых концертных программах в рамках международного сотрудничества.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о реализации совместных с посольством проектов в области культуры.