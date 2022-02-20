https://news.day.az/culture/1437474.html В Иерусалиме пройдет концерт, посвященный 30-летию Ходжалинского геноцида - ФОТО
В Иерусалиме пройдет концерт, посвященный 30-летию Ходжалинского геноцида - ФОТО
20 февраля в Иерусалиме пройдет концерт известного пианиста, лауреата международных конкурсов Фагана Гасанли, посвященный 30-летию Ходжалинского геноцида, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Концерт организован Международной ассоциацией Израиль-Азербайджан (АзИз) в рамках кампании "Справедливость для Ходжалы".
На мероприятии выступит с речью депутат Милли меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова, которая находится с визитом в Израиле для участия в мероприятиях, организованных АзИз в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида.
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