Заслуженная артистка России о визите в Азербайджан

Баку - город контрастов, написала на своей странице в Instagram заслуженная артистка России, актриса театра и кино Ольга Кабо, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ольга Кабо вместе со своими коллегами представила бакинскому зрителю спектакль по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

На своей странице в Instagram Кабо поделилась впечатлениями от визита и опубликовала фотографии, сделанные во время прогулки по столице Азербайджана.

"А я иду, гуляю по Баку! Город принял меня гостеприимно, солнечно! На улицах прохожие улыбались и просили сфотографироваться, говорили добрые слова и одаривали комплиментами!

Время перед спектаклем гуляла и наслаждалась местной вкуснейшей кухней.

Баку - город контрастов! Здесь гармонично уживаются старина и современность, традиции и свобода, море и горы, восток и запад...", - написала заслуженная артистка России.