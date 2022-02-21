В Баку откроется выставка карикатур Адыля Гадирова "Музыка из книг"

В галерее Art Tower в Ичеришехер 24 февраля состоится открытие выставки карикатур Адыля Гадирова под названием "Музыка из книг", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выставка организована коллективом Baku-Oxford School в память о коллеге, преподавателе игры на гитаре, художнике и приурочена к его дню рождения.

Адыль Гадиров родился 24 февраля 1955 года в Баку. Окончил Азербайджанский государственный институт искусств (ныне - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

Интерес к искусству у Адыля Гадирова появился еще в юношестве. Это и стало отправной точкой в его пути как поэта, музыканта и художника.

Имея свой взгляд как на музыку, так и на художественное искусство, он начал рисовать карикатуры, видя их среди строчек книг. Они как будто жили там, а он просто выносил их за пределы строк... Придавал им яркость, добавлял своего рода индивидуальность... Впоследствии многие, кто видел эти карикатуры, узнавали в них своих близких, знакомых, коллег по работе...

Адыль Гадиров скончался 4 мая 2021 года.

Выставка продлится 24-26 февраля.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.