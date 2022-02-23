В Азербайджане состоится Чемпионат Баку по танцам

В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоится Чемпионат Баку по танцам, организованный Союзом молодежи Азербайджана (СМА) и Ассоциацией танца Азербайджана (АТА), сообщил Trend председатель оргкомитета Азиз Азизов, передает Day.Az.

Соревнование проводится по возрастным категориям: малая возрастная группа (до шести лет), дети (от семи до десяти лет), юниоры (11-15 лет), взрослые (от 16 -25), профи (25 лет и старше).

На конкурсе будут представлены дисциплины: этнический фолк, стилизация фольклора, фолк-шоу, танцы народов мира, классический танец, танцевальное шоу (эстрада), хип-хоп, брейк-данс, акробатический (гимнастический) танец, восточный танец, классический индийский танец, современный индийский танец (Болливуд).

В каждом из этих направлений определены следующие номинации: соло, дуэт, малая группа (3-7 человек), группа (8-12 человек), ансамбль (13-20 человек), большой ансамбль (21-50 человек).

Судьи будут оценивать участников по следующим критериям: техника танца, имидж, композиция.

"Мы счастливы объявить о проведении нашего регулярного календарного турнира. Он будет проведен в соответствии с правилами карантинного режима. Основная цель конкурса - выявление талантливых солистов, коллективов, постановщиков, обмен опытом между танцорами, привлечение подростков и молодежи к искусству хореографии, выявление проблемных моментов в образовательном процессе в коллективах и нахождение способов их решения. Мы будем и впредь работать с целью еще большего повышения уровня хореографического искусства в нашей стране", - сказал Азиз Азизов.

Для связи с организаторами и подачи заявки:

Email: az.gencler@mail.ru

tel & wp: +99450 250 22 93.

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