В Баку пройдет фестиваль культурного наследия FantazEU

В столице Азербайджана с 1 по 18 марта пройдет фестиваль культурного наследия FantazEU, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фестиваль, который проведет представительство Европейского союза в Азербайджане в сотрудничестве с посольствами стран ЕС, призван продемонстрировать связь культурного наследия Европы и Азербайджана, разнообразие европейского культурного наследия.

В связи с организацией фестиваля в Международном центре мугама в Баку прошла пресс-конференция.

По словам главы представительства Европейского союза в Азербайджане Петера Михалко, Евросоюз и его страны-участницы привержены поддержке и сохранению культурного разнообразия.

Также было отмечено, что фестиваль в Азербайджане стал брендом и творческой платформой для демонстрации культурного разнообразия.

Фестиваль FantazEU будет организован в партнерстве со странами ЕС - Германией, Бельгией, Болгарией, Чехией, Швецией, Латвией, Литвой, Венгрией, Польшей, Словакией и Грецией.

Кроме того, было подчеркнуто, что фестиваль FantazEU станет возможностью продемонстрировать гражданам Азербайджана творческое и культурное многообразие.

По словам Михалко, фестиваль также внесет вклад в прочное партнерство между ЕС и Азербайджаном.

Посол Литвы в Азербайджане Эгидиюс Навикас, в свою очередь, отметил, что программа мероприятий фестиваля очень интересная и внесет вклад в ознакомление с культурным разнообразием. Дипломат также добавил, что в рамках фестиваля в Баку будет организована выставка художника из Литвы.

Далее представитель посольства Латвии в Азербайджане Вия Буша, советник по культуре посольства Франции Жером Кель и представитель посольства Венгрии по вопросам культуры и туризма Михай Грубер, а также руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов рассказали о программе мероприятий фестиваля.

В рамках фестиваля пройдут фотовыставки, экспозиции, концерты, литературные вечера, семинары, кинопоказы и т.д. Мероприятия будут организованы на различных площадках - в Международном центре мугама, Университете ADA, киноцентре "Низами", Бакинском книжном центре, галерее Art Tower, Landmark и Бизнес-центре.

Фестиваль FantazEU - продолжение фестиваля культурного наследия "Фантазия", проводимого с 2018 года представительством ЕС в Азербайджане.

Отметим, что Arts Council Azerbaijan является партнером фестиваля.