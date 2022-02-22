В Новой Третьяковке открылась выставка произведений народного художника Таира Салахова

22 февраля в Новой Третьяковке в Москве открылась выставка "Произведения из коллекции Третьяковской галереи" народного художника Таира Салахова.

Как сообщает Day.Az, в экспозиции, организованной в рамках "Дней Азербайджана в Москве" при поддержке Фонда Гейдара Алиева, демонстрируются произведения выдающегося художника Таира Салахова. Вниманию посетителей представлены его работы в жанрах натюрморта, пейзажа, портрета. Выставка начинается со знаменитых работ художника "Гладиолусы", "Портрет Гара Гараева" и "Айдан".

Сотрудник Фонда Таира Салахова в Третьяковской галерее Эльмира Жданова сказала, что Третьяковская галерея еще раз чтит память Таира Салахова открытием этой выставки: "В экспозиции демонстрируются произведения, охватывающие разные периоды. В то же время вниманию посетителей представлена ​​одна из последних работ художника, поступившая в галерею в 2019 году - "Утренняя охота". Здесь также можно увидеть картины Таира Салахова, посвященные его родному городу Баку. Таир Салахов - неповторимый мастер, в душе которого жила любовь к Азербайджану и России. В его творчестве отражены традиции двух народов".