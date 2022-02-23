https://news.day.az/culture/1438306.html В Карабахе восстановят творческую индустрию
В Карабахе восстановят творческую индустрию
Планируется восстановить творческую индустрию в Карабахе.
Об этом сказал в среду министр культуры Азербайджана Анар Керимов в ходе конференции на тему "Проблемы и возможности для бизнеса в творческой индустрии", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, этот регион имеет большой потенциал, и министерство приложит необходимые усилия для достижения этих целей.
"В марте будет дан старт проекту "Шуша топлусу". Проведение этого мероприятия будет способствовать развитию творческой индустрии", - сказал Керимов.
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