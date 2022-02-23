В Карабахе восстановят творческую индустрию

Планируется восстановить творческую индустрию в Карабахе.

Об этом сказал в среду министр культуры Азербайджана Анар Керимов в ходе конференции на тему "Проблемы и возможности для бизнеса в творческой индустрии", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, этот регион имеет большой потенциал, и министерство приложит необходимые усилия для достижения этих целей.

"В марте будет дан старт проекту "Шуша топлусу". Проведение этого мероприятия будет способствовать развитию творческой индустрии", - сказал Керимов.