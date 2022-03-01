В Баку презентован фильм о пропавшем без вести добровольце первой Карабахской войны

В Киноцентре "Низами" в Баку состоялась презентация документально-исследовательского фильма "Oğul" (Сын), снятого британской компанией Broken Pot Media, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Лента повествует о поисках военнопленного Натига Гасымова, пропавшего без вести в 1992 году во время нагорно-карабахского конфликта.

В своем выступлении на презентации первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев отметил, что в текущем году исполнилось 30 лет со дня Ходжалинского геноцида.

Замминистра подчеркнул, что фильм "Oğul" повествует о пропавшем без вести гражданине Азербайджана.

"Эта боль мне знакома и близка, потому что мой родственник тоже пропал без вести", - сказал он.

Было отмечено, что важно не только помнить жертв Ходжалинского геноцида, но и не допустить повторения этих страшных событий.

Как рассказал Trend Life режиссер и автор сценария фильма Каран Синг, идея фильма зародилась в Италии, и основывается на неопубликованных фотографиях итальянского военного фотографа Энрико Сарсини.

"Беседуя с ним, я понял, что весь мир должен узнать эту историю. Каждый, кто посмотрит этот фильм, вне зависимости от страны, где он сейчас находится, сможет понять и почувствовать, что испытывают члены семьи человека, пропавшего без вести. Съемки фильма мы начали в 2016 году и завершили их в 2019 году", - отметил режиссер, подчеркнув, что до премьеры в Азербайджане фильм участвовал в двух кинофестивалях в США.

Отметим, что режиссер и автор сценария Каран Синг в ходе работы над фильмом беседовал в Азербайджане, Италии, Великобритании и России со свидетелями тех событий.

В фильме представлено интервью с итальянским военным фотографом Энрико Сарсини, который был свидетелем допроса Натига Гасымова армянскими военнослужащими.

Также в фильме представлены интервью с членами семьи Натига Гасымова - братом и мамой. Они, несмотря на то, что с тех событий прошло почти 30 лет, продолжают надеяться, что Натиг Гасымов жив.

Оператор фильма - Симон Стэнфорд. Хронометраж картины - 46 минут. В фильме также заняты азербайджанские актеры.

Отметим, что Натиг Гасымов родился второго января 1971 года в селе Кичик Гарамурад Гедабейского района. В 1991 году он присоединился к отряду добровольцев в первой Карабахской войне.