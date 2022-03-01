В Баку показали премьеру "Дети, которые не выросли"

В Азербайджанском государственном академическом драматическом театре оперы и балета состоялась премьера спектакля Украинского театра импровизации "Черный квадрат" под названием "Дети, которые не выросли" на основе одноименной книги Эльшада Эйвазлы , сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие, приуроченное к 30-й годовщине Ходжалинского геноцида, было организовано Объединенной диаспорой азербайджанцев Украины при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и министерства культуры Азербайджана.

Спектакль впервые был показан в Киеве в 2019 году по инициативе Объединённой диаспоры азербайджанцев Украины. А спустя три года его смогли увидеть зрители в Азербайджане. Режиссер-постановщик - главный режиссер театра "Черный квадрат" Юрий Кляцкин, автор сценария - известный украинский драматург Сергей Федорчук. Музыкальную композицию с элементами азербайджанских мелодий к спектаклю написал композитор Туркяр Гасымзаде, преподающий в консерватории в Кувейте.

Перед спектаклем актеры и активисты диаспоры возложили цветы к монументу "Зов матери" в Баку. Спектакль начался с минуты молчания в память о жертвах Ходжалинской трагедии.

Герои спектакля - несколько детей, потерявшие родителей и выжившие во время Ходжалинской трагедии. Как они прожили последующие годы с этой болью в сердце? Взрослые актеры, которые выйдут потом на сцену - это те же дети, но уже старше на 30 лет. Главный лейтмотив - несмотря на боль и потери, надо находить в себе силы продолжать жить дальше и бороться, чтобы победить зло, как это произошло во время второй Карабахской - 44-дневной Отечественной войны Азербайджана в 2020 году.

В одной из сцен показано, что выживший в Ходжалы мальчик по имени Анар переехал в Украину. Он подрос, обзавелся семьей. Спустя много лет Анар сталкивается с той же трагедией, которая произошла с ним в детстве. Он теряет свою семью и заново переживает ту травму.

Трогательные сцены с участием детей и взрослых актеров заставляли зрителей сопереживать им. В конце спектакля зал взорвался овациями.

"Сложно выразить словами то, что я прочувствовала, глядя на украинских артистов, которые в тот день играли на театральной сцене... Понимала, что каждый из артистов в ту минуту не играл - он жил болью, которая неожиданно стала своей, стала родной! После спектакля я подошла к артистам, понимая, что все мои слова будут слабы и бесполезны перед человеческим горем. Но не подойти не смогла. Наверное, вспомнилось, как многое для каждого из нас значила поддержка Украины в те дни 44-дневной войны длиною в жизнь! Люди стояли в слезах ... Рядом украинские дети, сыгравшие роли ходжалинских детишек, я без устали протягивала руки, чтобы передать свое тепло и понимание. Сегодня, как и вчера, я продолжаю верить, что этот ополоумевший мир спасет только Любовь. Что однажды Всевышний накажет беспредельное зло и сжалится над теми, кто верил, верит и будет верить в силу Добра и Света", - поделилась впечатлениями поэтесса Нигяр Гасанзаде.