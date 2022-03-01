Какие мероприятия в Баку можно будет посетить в марте?

Подборкой культурных мероприятий, которые пройдут в марте в Баку, поделилась на своем Telegram-канале под названием "Odinokimdoma.art" блогер, журналист Франгиз Агаларова, известная под псевдонимом Sofiya Frank.

"Документальный фильм "Родные"

Это фильм Виталия Манского, снятый в 2016 году, посвящен злободневной теме - отношениям между Украиной и РФ.

Где: Salaam Cinema Baku

Когда: 2 марта 19:00

Цена билета: 3 AZN. Резервации нет.

Спектакль "Верхние глубины" ("Üstdəki dərinliklər")

Спектакль в жанре абсурда. Не знаю, кто его делает, но для разнообразия можно пойти посмотреть. Все-таки мало у нас в таком жанре спектаклей.

"Верхние глубины" поставлен по мотивам из пьесы "Требуется старый клоун" Матея Вишнека. Возрастная категория: 16+. Режиссёр: Мир Габиль Акберов.

Где: Flora Hostel

Когда: 3 марта 16:00

Цена билета: 5 AZN

Спектакль "Афинские вечера"

Эта лирическая комедия по пьесе Петра Гладилина поставлена Александром Шаровским. Актерский состав хороший, пьеса хорошая.

Где: Русский драматический театр

Когда: 4 марта 19:00

Цена: 15 AZN

Спектакль "İsgəndərə yeni namə..."

Где: Академический национальный драматический театр

Когда: 4, 5 марта 19:00

Цена билета: 8 - 12 AZN

Концерт симфонического оркестра. Дирижер: Альвизе Казеллати

Государственный симфонический оркестр им. Узеира Гаджибейли выступит под управлением известного итальянского дирижера Альвизе Казеллати. Солистом концерта будет кларнетист Эмиль Багиров.

Где: Центр Гейдара Алиева

Когда: 4 марта 20:00

Цена билета: 20 - 70 AZN

Спектакль "Шарики" - Вербатим в наушниках

События в спектакле отражают октябрь 2020 года. Герои - жители Азербайджана. Место - соцсети.

"Шарики" - это попытка зафиксировать то, о чем и почему молчали люди в октябре 2020-го. Спектакль создан на основе интервью людей, пожелавших остаться анонимными.

Вербатим в наушниках - метод документального театра, когда актер, существуя на сцене, слушает через наушники и немедленно воспроизводит голоса героев. Это непосредственный контакт с задокументированной реальностью.

Автор: Искра Таррант. Исполнитель: Лейла Султанзаде. Будет на русском с азербайджанскими и английскими субтитрами.

Где: Salaam Cinema

Когда: 5 марта 19:00

Цена билета: 10 AZN

Спектакль "Женитьба"

Смотрела, наверное, 4 разные постановки этой пьесы. И уверенно могу сказать, что у нас она прекрасная. В принципе, режиссерского там ничего нет - классическая постановка без оригинальных решений. Но актеры! Они подобраны настолько идеально, что их жизнь переплетается с событиями на сцене. Оттого может все так удачно и получилось. Короче, если хотите похохотать, вам на этот спектакль.

Где: Русский драматический театр

Когда: 5 марта 19:00

Цена билета: 15 AZN

Концерт Гидона Кремера

На сцене также будут скрипачка Мадара Петерсоне (Латвия) и Бакинский камерный оркестр под управлением Фуада Ибрагимова.

Ну, Фуад Ибрагимов уже почти такая же звезда как и Гидон Кремер, но я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что Кремер будет с нашим оркестром - нашим молодежным оркестром. Оценили уровень?

Где: Центр Гейдара Алиева

Когда: 5 марта 19:00

Цена: 30 - 150 AZN

Вечер памяти Хана Шушинского

Там будут все: Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метелкин.

А если серьезно, то: Алим Гасымов, Мансум Ибрагимов, Назакет Теймурова, Мялякханум Эйюбова, Тейюб Асланов, Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы, Натиг Ширинов со своей ритм-группой, Тайяр Байрамов, Севиндж Сарыева, Анар Шушалы, Миралам Мираламов, Равана Гурбанова и др. А еще будут танцы.

Где: Дворец имени Гейдара Алиева

Когда: 5 марта 19:00

Цена билета: 10 - 60 AZN

Спектакль "Тоска"

Этот спектакль будет показан в новой постановке и с обновленными декорациями. И это уже повод пойти на него. Но там еще и солисты будут прекрасные.

Для партии Тоски была приглашена ведущая солистка Национальной оперы Украины Оксана Крамарева, но ее может заменят из-за всем известной ситуации.

В партии Скарпиа будет Народный артист Беларуси Владимир Громов (он прекрасен).

Партию Каварадосси будет исполнять солист Академии Ла-Скала Азер Рзазаде. А еще на сцене будет солист Мариинского театра оперы и балета Магеррам Гусейнов (партия Анжелотти).

Азер и Магеррам оба учились в Италии, очень талантливые артисты с очень красивыми голосами и прекрасным произношением итальянского.

Дирижер - Эйюб Гулиев.

Я сама пойду именно сюда в этот день, хотя прекрасных концертов и спектаклей очень много. Но они меня пригласили раньше всех, что облегчило мне выбор.

Где: Театр оперы и балета

Когда: 5 марта 19:00

Цена билета: 13 - 20 AZN

Камерный оркестр "MEZZO" - "Qadın ətirli Tanqo"

Не знаю, что это. Но послушать музыку танго хочется. Поэтому вероятно, что я пойду и сюда.

Где: Международный центр мугама

Когда: 6 марта 19:00

Цена билета: 10 - 30 AZN

Спектакль "Мертвецы"

Где: Национальный драматический театр

Когда: 6 марта 19:00

Цена билета: 6 - 10 AZN

Оперетта "Аршин мал алан"

Где: Азербайджанский Государственный Академический музыкальный театр

Когда: 6 марта 19:00

Цена билета: 6 - 10 AZN

Мугамная опера "Лейли и Меджнун"

Где: Театр оперы и балета

Когда: 6 марта 19:00

Цена билета: 13 - 16 AZN

Я в общем добавлю, что "Мертвецы", "Аршин мал алан" и "Лейли и Меджнун" - это все классика. Сами произведения настолько гениальны, что их можно смотреть вечно. Просто идите наслаждаться показом.

Спектакль "Он, она, окно...любовник"

Очень динамичный, смешной спектакль по пьесе английского драматурга Рэя Куни.

Где: Русский драматический театр

Когда: 8 и 20 марта 19:00

Цена билета: 15 AZN

Вечер барочной музыки. Солист - контратенор Тофиг Зейналов

Музыка эпохи барокко - это редкость. Контратенор - тоже. Я знала до сих пор только Ильхама Назарова, и знала как ему с таким редким голосом тяжело, потому что "ну кто сегодня слушает барочную музыку". Но вот у нас будет целый концерт в Кирхе.

Где: Зал камерной и органной музыки

Когда: 7 марта 19:00

Цена билета: 3 - 15 AZN

Спектакль "AND" - Инклюзивный театр ƏSA

Автор и режиссер - Нихад Гуламзаде. Поставил он ее на основе пьесы Мольера "Скупой". Это будет уже второй показ драматичной комедии (или комедийной драмы, как вам больше нравится), но почти премьера.

Я слежу за этим Театром с их появления. Это первый инклюзивный театр у нас в стране, а я все никак не могу попасть на их спектакль (все время что-то мешает), надеюсь, в этот раз получится пойти. У них всегда прекрасный выбор пьес, серьезная режиссерская работа, и насколько знаю, прекрасная актерская игра.

Где: Русский драматический театр

Когда: 9 марта 19:00

Цена билета: 10 - 30 AZN

Вечер клавесинной музыки. Солист - Хуршид Абдуллаева

Клавесин - тоже редкость. А там еще кларнет, тромбон и даже орган будут звучать.

Где: Зал камерной и органной музыки

Когда: 9 марта 19:00

Цена билета: 3 - 15 AZN

Спектакль "Грязная маленькая тварь"

Он поставлен Театром юного зрителя по пьесе Исмаила Имана. Очень люблю этого драматурга, и эта пьеса мне также нравится. Она про буллинг в школе. Не считаю постановку, мягко скажу, идеальной, но пойти посмотреть с подростками-детьми можно.

Где: Союз театральных деятелей (ТЮЗ закрыт на ремонт. Союз находится напротив Русской драмы)

Когда: 12 марта 19:00

Цена: 8 AZN

Спектакль "Не та, так эта"

Опять же - классика.

Где: Азербайджанский Государственный Академический музыкальный театр

Когда: 11 марта 19:00

Цена билета: 6 - 10 AZN

"Вечера мугама" - ШУР

Помните, я анонсировала новый сезон проекта Центра мугама - "Вечера мугама"? Ну вот, рада, что есть где и кому исполнять красоту.

Где: Международный центр мугама

Когда: 17 марта 19:00

Цена билета: 10 - 20 AZN

Концерт камерного оркестра

Государственный камерный оркестр им. Гара Гараева выступит под руководством дирижера Фахраддина Керимов. Не знаю пока программу, но точно могу сказать, что будет что-то новое. Не помню их концерт без объявления премьерного исполнения того или иного произведения.

Где: Филармония

Когда: 17 марта 19:00

Цена билета: 4 - 15 AZN

"Аршин мал алан" в Театре марионеток

Ну, тут можно вообще без комментариев обойтись и просто написать: БЕГИТЕ ПОКУПАТЬ БИЛЕТЫ! Если вы еще не были в этом театре, то...

Ребята, в этом театре идеально все: от интерьера до марионеток. Их постановки незабываемы. Свет, звук, сцена, артисты и марионетки - все шикарно и продумано до мелочей. А у этого спектакля "Аршин мал алан" еще и история есть, поэтому на записи вы услышите голоса наших корифеев, которых уже и в живых нет.

Где: Театр марионеток (Ичеришехер)

Когда: 19 и 26 марта 19:00

Цена билета: 16 AZN

Спектакль "Приходила женщина в чёрном"

Это будет ПРЕМЬЕРА, поэтому сказать что да как не могу. Поставлен он по произведению Максуда Ибрагимбекова. Режиссер - Александр Шаровский. Художник - Таир Салахов (да, тот самый). Ожидания есть. Будем смотреть.

Где: Русский драматический театр

Когда: 26 и 27 марта 19:00

Цена билета: 20 AZN

Балет "Тысяча и одна ночь"

Опять же - классика. Очень люблю музыку Фикрета Амирова и балет этот смотрела много раз, и могу еще много раз смотреть.

Где: Театр оперы и балета

Когда: 26 марта 19:00

Цена билета: 13 - 16 AZN

И снова забегу вперед: 2 апреля во Дворце имени Гейдара Алиева выступит Евгений Гринко. Билеты стоят 50 - 220 AZN.

На все мероприятия нужен ковид-паспорт. Билеты можно приобрести в кассах города и на сайте iticket.az".