В Кирхе прошел концерт в рамках проекта Филармонии "Gənclərə dəstək"

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел вечер фортепианной музыки в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В программе под названием "Günümüzün gəncləri" приняли участие талантливые пианисты, лауреаты республиканских и международных конкурсов, Президентские стипендиаты Вургун Векилов и Атабала Манафзаде.

Выступая перед концертом, музыковед Тамилла Ахадова отметила, что в Азербайджане уделяется большое внимание развитию и формированию молодого поколения. Было подчеркнуто, что проект "Gənclərə dəstək" имеет важное значение в формировании талантливой молодежи, пропаганды их творческой деятельности.

В ходе проекта, который реализуется шестой год, были организованы фестивали, множество концертов, выступлений как в стране, так и за рубежом. Проведение данных мероприятий проходило при поддержке министерства культуры Азербайджана и Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА).

Тамилла Ахадова также рассказала о творчестве молодых музыкантов Вургуна Векилова и Атабалы Манафзаде, дав высокую оценку их деятельности.

Далее слово было передано музыке. Вечер открыл Вургун Векилов, исполнив цикл фортепианных пьес Модеста Мусоргского "Картинки с выставки". Затем Атабала Манафзаде представил слушателям Сонату для фортепиано № 3 Александра Скрябина и Прелюдию Сергея Рахманинова.

В заключение программы музыканты сыграли на бис в четыре руки "Славянские танцы" Антонина Дворжака.

Публика с большим интересом приняла концертную программу, мероприятие посетили музыковед, профессор БМА Зумруд Дадашзаде, проректор Азербайджанской национальной консерватории, профессор Лала Гусейнова, заведующая отделом искусства и нематериального наследия министерства культуры Фарах Аджалова, преподаватели Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля.

Отметим, что имя Вургуна Векилова в 2009 году было включено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана. Музыкант является лауреатом и обладателем первого места на различных конкурсах и фестивалях, среди которых VIII международный конкурс "Citta di Pesaro" (Италия), X Международный конкурс пианистов имени Адили Алиевой (Франция) и других. Векилов - студент Парижской Высшей школы-консерватории Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot. Он является правнуком народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна.

Имя Атабалы Манафзаде включено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана. Манафзаде - обладатель первого места на IX международном конкурсе "Davorin Jenko" (Сербия), VII конкурсе "Pera Piano" (Турция) и на других конкурсах.

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