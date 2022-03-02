В Центре DOST показали спектакль Solğun sevgilər

В Центре инклюзивного развития и творчества DOST в Баку состоялся показ спектакля Solğun sevgilər, сообщили Trend организаторы показа, передает Day.Az.

Показ организован в рамках совместного проекта министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, Центра инклюзивного развития и творчества DOST, Азербайджанского государственного театра кукол имени Абдуллы Шаига и независимого инклюзивного театра OYUN.

В спектакле, помимо людей с ограниченными возможностями здоровья, также участвовали и профессиональные актеры.

Спектакль поставлен по произведению Джафара Джаббарлы Solğun çiçəklər ("Увядшие цветы").

Режиссером постановки, которая рассказывает о том, что превыше всего люди должны ставить чистую любовь, является Саида Хагвердиева. Художник-постановщик - Игбал Алиев, над музыкальным оформлением работал заслуженный артист Азербайджана Вугар Джамалзаде, хореограф - Эльнур Исмаилов.

В спектакле заняты: Малейка Джафарова, Туркай Джафарли, Ульвия Алиева, Зюмрюд Гасымова, Сабина Мамедова, Хагани Алиев, Гандаф Акперли, Расул Закиев, Камила Халилова, Бабек Исмаилов, Расул Мамедли, Рухсара Зейналова и Джейхун Махмудов.

Драма "Увядшие цветы" была написана в 1917 году. В ней на примере одной семьи раскрывается тема конфликтов в буржуазном обществе.