В Баку открылась выставка-продажа "Akvarel Təəssüratlari"

В Баку в Центре искусств "Хатаи" состоялось открытие выставки-продажи "Akvarel Təəssüratlari" (Акварельные впечатления), передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Проект реализован при организации министерства культуры Азербайджана, комитета по культуре Милли Меджлиса (парламент), Союза художников, Азербайджанской государственной картинной галереи, представительства Международного общества акварелистов - IWS Azerbaijan в Баку и Галереи акварельных работ "Хатаи" при одноименном Центре искусств.

Главная цель проекта - развитие и пропаганда искусства акварели, а также поддержка художников, работающих в данном направлении. В экспозиции было представлено более 80 акварельных работ около 60 художников, продано около 20 работ. Выставка посвящена 10-летию со дня основания Международного общества акварелистов (IWS Globe International Watercolor Society).

На мероприятии выступили директор Азербайджанской государственной картинной галереи Галиб Гасымов, секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агаали Ибрагимов, народный художник Ариф Гусейнов, заслуженный деятель искусств Зиядхан Алиев, председатель IWS Azerbaijan Сабина Искендер, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов, представители общественности.

Был представлен электронный каталог экспозиции, участники награждены памятными подарками и сертификатами.

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