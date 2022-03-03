В Баку открылся фестиваль независимых театров

В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова в Баку состоялось открытие фестиваля независимых театров "Teatr Baharı" (Театральная весна), передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Выступая на мероприятии, народный артист Азербайджана Видади Гасанов отметил, что фестиваль проводится при поддержке Общественного совета при министерстве культуры Азербайджана.

"Фестиваль проводится впервые, в нем участвуют около 20 независимых театров. Лично меня этот факт очень радует. Мы надеемся, что после проведения фестиваля число независимых театров увеличится", - сказал народный артист.

По словам Видади Гасанова, фестиваль продлится семь дней, его работа не ограничится показом спектаклей, также пройдут встречи с театральными деятелями, обсуждения и панельные дискуссии. В рамках фестиваля вниманию зрителей будут представлены 11 спектаклей - драмы, комедии, мюзиклы и т.д.

Заведующая отделом искусства и нематериального культурного наследия министерства культуры Азербайджана Фарах Аджалова подчеркнула, что министерство реализует различные проекты с участием независимых театров.

"В ноябре прошлого года прошёл Фестиваль короткометражных спектаклей 4.4 (4.4 Qısa Tamaşalar Festivalı), в котором, наряду с государственными театрами, приняли участие и независимые театры. Также министерством культуры Азербайджана совместно с Российским институтом театрального искусства (ГИТИС) была проведена "Лаборатория для молодых театральных продюсеров", среди участников которой были и представители независимых театров", - отметила она.

На мероприятии присутствовали видные общественные деятели, представители культуры, искусствоведы, театральные критики, которые в своих выступлениях отметили важное значение мероприятия.

Далее вечер продолжился показом спектакля "Məsəl, ya...", который представил M Teatr.

Отметим, что мероприятия в рамках фестиваля будут организованы в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова и театре Şah Mat. В рамках фестиваля состоится показ спектаклей по произведениям Мирзы Фатали Ахундзаде, Федора Достоевского, Славомира Мрожека, Ульвии Гейдаровой и других.