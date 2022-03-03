У Союза кинематографистов Азербайджана новый адрес

Союз кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР) отныне будет располагаться по новому адресу - на втором этаже бывшего здания АЗЕРТАДЖ, напротив Киноцентра "Низами", сообщили Day.Az в пресс-службе организации.

По словам председателя СКАР, народной артистки Шафиги Мамедовой, данное решение является очередным свидетельством заботы государства о культуре и искусстве страны, кинематографической общественности.

Союз приложит все силы для дальнейшего развития отечественной киноиндустрии, и по новому адресу будет создан творческий центр для кинематографистов.

Новый адрес союза - Баку, проспект Бюльбюля, 18/30.

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