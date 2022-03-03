Оперетту "O olmasın, bu olsun" представят в новой интерпретации

Во Дворце Гейдара Алиева 19 марта в 19.00 состоится показ спектакля по произведению великого Узеира Гаджибейли "O olmasın, bu olsun" ("Не та, так эта"), передает Day.Az.

Премьера оперетты в новой интерпретации состоялась в конце декабря 2021 года в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета.

Главные партии исполняют народный артист Азер Зейналов (Мешади Ибад) и заслуженный артист Рамиль Гасымов (Сарвар)

В спектакле также играют - народный артист Акрам Поладов (Рустам бек), заслуженные артисты Инара Бабаева (Гюльназ), Джахангир Гурбанов (Гочу Аскер), Гюлюстан Алиева (Сенем), Алекбер Алиев (Гасангулу бек), Турал Агасиев (Рза бек), а также солист Фахмин Ахмедли (Гасан бек) и другие. Дирижер спектакля - заслуженный деятель культуры Севиль Гаджиева, режиссер-постановщик - заслуженный деятель культуры Хафиз Гулиев.

"Не та, так эта" (азерб. О олмасын, бу олсун, известная также под названием Мешади Ибад - Məşədi İbad, по имени главного героя комедии) - музыкальная комедия (оперетта) в четырех действиях выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, написанная в 1910 году. В комедии Узеиром Гаджибейли была использована народная музыка и мугам, а в тексте - газели Физули. Этой комедией автор раскрывает распространённые в обществе начала XX века социально-бытовые предрассудки и использует для этого смех и сатиру. Премьера состоялась 25 апреля 1911 года в этом же театре. На протяжении многих лет произведение с успехом ставилось на различных театральных площадках, демонстрировалось на международных фестивалях, был снят одноименный фильм, и по сей день является одной из самых любимых азербайджанским зрителям комедией.

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