В Баку прошел очередной концерт в рамках "Gənclərə dəstək"

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) - "Milli musiqi alətlərimiz - milli sərvətimizdir" (Национальные музыкальные инструменты - национальное достояние) прошел очередной вечер, передает Day.Az.

В концертной программе в сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Агаверди Пашаева выступили юные талантливые музыканты, прозвучали произведения классиков Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Сулеймана Алескерова, Гаджи Ханмамедова, Саида Рустамова, Эльмиры Назаровой, Гасана Рзаева и Витторио Монти. Юные музыканты являются солистами Детско-молодежного оркестра народных инструментов при Азербайджанской государственной детской филармонии, музыкальных школ и студентами из регионов страны.

Напомним, что автор идеи проекта "Gənclərə dəstək" - директор филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор - музыковед Айла Керимова-Закария. Проект реализуется с 15 ноября 2016 года при поддержке министерства культуры Азербайджана. Главная цель - выявление и поддержка молодых талантов в стране, сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, формирование правового сознания среди отечественных музыкантов. Программы проекта, которые традиционно проходят несколько раз в месяц в различных концертных залах и вузах страны, охватывают сферы классического искусства, хоровой музыки, мугама, джаза и эстрады.

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